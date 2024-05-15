15 May 2024 - 13:33- Asayiş G:

Alanya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 

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Alanya, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Manavgat'ta 450 polisin katılımıyla, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli yakalandı

Alanya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu  mask
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve sosyal medya üzerinden ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat'ta belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 450 personelin ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 8 bin 350 uyuşturucu hap, 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 hassas terazi, 16 tabanca, 3 tüfek, 270 fişek, bir miktar para ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 42, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan 4, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 29 kişi olmak üzere toplam 75 şüpheli yakalandı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

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15 May 2024 - 13:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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