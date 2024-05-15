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Alanyalı çiftçilerin sorunları Ankara’da konuşuldu

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Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılığım sağladı

Alanyalı çiftçilerin sorunları Ankara’da konuşuldu mask
Alanyalı çiftçilerin sorunları Ankara’da konuşuldu
Alanyalı çiftçilerin sorunları Ankara’da konuşuldu
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de toplantıya katılım sağladı. Göktepe, “Tarımsal üretim hem ilçemiz hem de ülkemiz için son derece önemli. Bu hususta biz başta devlet büyüklerimizden olmak üzere diğer bütün paydaşlarımızdan özellikle üreticilerimiz için pozitif ayrımcılık istiyoruz. Çünkü tarımsal üretim liyakat isteyen bir iş ve sektör. Ülke bazında da en önemli sektör olarak sayılır. İlçemizde de hem katma değeri yüksek ürünler üretildiğinden dolayı hem de turfanda sebzeciliğin başkenti olduğundan son derece önemli. Bu nedenle özellikle biz üreticilerimize 85 milyon vatandaşımıza güvenilir gıdayı kendilerine rehber edinerek, tarladan sofralarına taşıdıklarından dolayı ve bu yoldan hiçbir şekilde sapmadan her türlü olumsuzluğa karşı üretime devam ettikleri için teşekkür ediyoruz. Şuanda tarımsal sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ilettik” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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15 May 2024 - 13:06 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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