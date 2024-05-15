Araştırma: Katılımcıların yüzde 85,4’üne göre Batılı ülkeler Filistin katliamına destek veriyor

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85,4’ü İsrail – Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını ‘Katliama destek oluyorlar’ şeklinde yorumluyor. Yüzde 96,2’si ise Amerika’nın Gazze saldırılarından sorumlu olduğunu düşünüyor.
Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85,4’ü İsrail – Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını ‘Katliama destek oluyorlar’ şeklinde yorumluyor. Yüzde 14,6’sı ise Batılı ülkelerin tavrının normal olduğu görüşünde.
Araştırmaya dair değerlendirmelerde bulunan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, “Batı ülkelerinde İsrail saldırılarının dile getirilmesine dair gerçek bir özgürlükten söz edemeyiz. Batılı ülkelerin sıkça dile getirdiği özgürlük ve insan hakları gibi kavramlar, konu Filistin’e gelince görmezden gelinirken İsrail katliamından bahsedenlerin de antisemitist olarak suçlanması, kamuoyundaki ‘Batılı ülkeler katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor” diye konuştu.
Araştırmanın Metodolojisi
Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katıldığı ve 29 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.