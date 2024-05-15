Bakan Bak, öğrenciler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak, 81 ilden gelen öğrenciler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak, öğrenciler ve sporcularla fotoğraf çektirdikten sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bakan Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; 15 Mayıs 2024, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozamayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza kuruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız, Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir. Gururla ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin gençleri, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde, sanatta dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti, bugün Paris 2024'te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde, aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır. Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."