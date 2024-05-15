Akasya, 19 Mayıs’ta ‘Drone Soccer’ etkinliğine ev sahipliği yapacak

Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Akasya, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda futbol tutkunlarına ve teknoloji meraklılarına eğlenceli bir deneyim sunacak. Geleneksel futbol heyecanının modern teknolojiyle birleştiği ve ziyaretçilerin ücretsiz deneyimleyebileceği Drone Soccer etkinliği Akasya’da ziyaretçilerle buluşacak.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda geleneksel sporun heyecanını ve ileri teknolojinin dinamizmini bir araya getiren Drone Soccer etkinliğine ev sahipliği yapacak. Filelerle çevrili bir alanda drone’ları yöneterek maç yapacak ekipler, Gençlik ve Spor Bayramı’nda heyecana doyacak.

EĞLENCE VE HEYECAN DÖRT SAAT SÜRECEK

Tüm dünyada büyük ilgi gören Drone Soccer, 19 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Akasya ziyaretçileri, drone kullanmanın inceliklerini öğrenerek drone’lar ile futbol heyecanını yaşayıp maç yapma imkanı yakalayacak, drone futbolunun heyecanını deneyimleyecek ve eğlence dolu anlar geçirecekler.

HEM STRATEJİ HEM HIZ GEREKTİRİYOR

Geleneksel futbolun heyecanını modern teknolojiyle birleştiren yeni bir spor dalı olan Drone Soccer, ilk kez 2016 yılında Güney Kore’de tanıtıldı. Drone’ları kullanarak rakip kaleye gol atmayı amaçlayan bu heyecan verici oyun hem strateji hem de hız gerektiriyor. Beşer kişilik ekiplere kadar oynanabilen Drone Soccer’da futbol topları 360 derecelik kafeslerin içindeki drone’lardan oluşuyor. Filelerle çevrili bir alanda drone’ların yönetilmesiyle oynanan oyunda, karbon fiber kafesler her takımın topunu tanımlamak için farklı renklerde LED ışıklarla donatılıyor.