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'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 'Prenses' adlı köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor. Ahmet Cengiz'in köpeği Prenses, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor. Gün i?...

'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor mask
'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 'Prenses' adlı köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor.

Ahmet Cengiz'in köpeği Prenses, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor. Gün içerisinde neredeyse hiç ayrılmayan ikiliyi görenler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydediyor. Prenses'i kısırlaştırdıklarını söyleyen Ahmet Cengiz, "5 yaşına girdikten sonra, pansiyonda, hep odaların olduğu yerde duruyordu, yanımıza gelmiyordu. Sonra baktık ki bir kedi yavrusunu almış, kendi yavrusu gibi ilgileniyor. Sonrasında hiç anne olamayan Prenses'in memelerinden süt gelmeye başladığını ve yavru kediyi emzirdiğini gördük" dedi.

15 May 2024 - 11:42 DHA Çanakkale- Gündem

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