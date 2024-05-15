15 May 2024 - 11:38- Ekonomi G:

İŞKUR müjdeyi verdi: Kendi işini kuracaklara 500 bin TL HİBE VERİLECEK

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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara önemli bir destek sunuyor. İŞKUR’un duyurusuna göre, engelli ve eski hükümlülerin iş kurma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak için hibe desteği sağlanacak.

İŞKUR müjdeyi verdi: Kendi işini kuracaklara 500 bin TL HİBE VERİLECEK mask
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Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan kaynak sağlayarak engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe uyumları ve kendi işlerini kurmaları için destek sunuyor. Bu destekler arasında Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından iş kurmak isteyen engelli, eski hükümlü ve korumalı işyerleri için 500 bin liraya kadar hibe sağlanması öne çıkıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Başvurular 16 Nisan’da başladı ve 7 Haziran 2024’e kadar devam edecek. Başvurular sadece e- Devlet üzerinden kabul edilecek olup, Hizmet Merkezlerine elden veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Engelli girişimcilerin başvuru için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında İŞKUR’a kayıtlı olma, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olma, 18 yaşını doldurma ve emekli olmama gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak da gereklidir.

Eski hükümlülerin başvuru süreci ise Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Doğrudan İl Müdürlüklerine yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Eski hükümlülerin de belirli şartları sağlamaları gerekiyor, bunlar arasında İŞKUR’a kayıtlı olma, 18 yaşını doldurma, emekli olmama ve belirli belgelere sahip olma gibi şartlar bulunmaktadır.

İŞKUR’un bu destek programı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş kurma hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

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15 May 2024 - 11:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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