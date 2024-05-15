TOGG’tan dev kampanya: 632 bin TL’ye sıfır kilometre otomobil

Ülkenin yerli otomobil talebi devam ederken, TOGG’un bu adımı beklenen bir gelişme olarak karşılandı. Türkiye, uzun yıllardır dış ticaret açığına sebep olan ithal otomobillerin yerine kendi markasını üretmek için çaba gösteriyordu. Ancak, daha önce atılan adımlar istenilen başarıyı getirmemişti.

Ancak, 2020 yılında Bursa’da atılan fabrika temeliyle birlikte TOGG’un rüyası gerçeğe dönüştü. 2023 yılının Mart ayında başlayan TOGG satışı, vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü. Ancak, başlangıçta 953 bin liradan satışa sunulan aracın fiyatı zamanla 1 milyon 432 bin liraya yükseldi, bu da bazı kesimlerin alım gücünü zorladı.

Bu durum üzerine TOGG yetkilileri harekete geçti ve yeni bir kampanya başlattı. Artık 632 bin TL peşinat ödeyen herkes, sıfır kilometre TOGG sahibi olabilecek. Kalan 800 bin TL ise sıfır faizli kredi seçeneğiyle taksitlendirilecek.

TOGG’un güncel kampanya detaylarına resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu kampanya, Türkiye’de herkesin yerli ve milli otomobile sahip olması için büyük bir fırsat sunuyor.