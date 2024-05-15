15 May 2024 - 11:09- Ekonomi G:

Dilekçenizi hazırlayın! 40 yaşında erken emeklilik müjdesi açıklandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili önemli bir düzenleme olan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi.

Dilekçenizi hazırlayın! 40 yaşında erken emeklilik müjdesi açıklandı mask
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Yapılan düzenlemeyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen yeni maddeye göre, yaşlılık ya da emekli aylığı talebinde bulunanların, belirli koşulları sağlamaları halinde emekli aylığından faydalanabilecekleri belirtildi. Prim gün sayısı ve çalışma süresi dolmuş olan vatandaşlar, emeklilik haklarını kullanabilecekler.

Bu düzenleme, uzun süredir emeklilik hayali kuran vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı yeni düzenlemeler sayesinde, 40 ila 56 yaş arasındaki kişilerin emeklilik süreci hız kazanacak.

Artık erken emeklilik hayali daha da yakın; son yasal düzenlemelerle birlikte erken emeklilik kolay ulaşılabilir bir hale geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun duyurduğu yeniliklerle, emeklilik süreci hız kazanmaya başladı. İşte SGK’nın duyurduğu, erken emeklilik için yeni yasal düzenlemeler…

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Eğer prim gün sayınız yeterli değilse ya da emeklilik hakkınızı garantilemek istiyorsanız, ikramiye ve borçlanma gibi seçenekler oldukça etkili olabilir. Doğum veya askerlik borçlanması gibi yöntemlerle emekliliğinizi daha erken sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sağlık durumunuza göre erken emeklilik seçenekleri de belirli şartlar altında mümkün olabilir.

BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Emeklilik için artık beklemeye gerek yok. Tek bir başvuru ile 40, 41, 45 yaşlarında emeklilik hayalinize ulaşabilirsiniz. SGK’nın sunduğu yeniliklerle, emeklilik işlemleri daha sorunsuz ve kolay hale gelecek. Borçlanma, sağlık durumu ve ikramiye gibi faktörler, erken emekliliğin anahtarını oluşturuyor. Yapılan yeni düzenlemeler, dijital ve teknolojik dönüşümle birlikte emeklilik sürecini daha da kolaylaştıracak.

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15 May 2024 - 11:09 - Ekonomi

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