15 May 2024 - 10:23- Asayiş G:

Son Dakika! Alanya'da korkunç olay: Uzman Erbaş canına kıydı

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Alanya Mahmutlar'da meydana gelen olayda, Cezaevi'nde görevli Jandarma Uzman Erbaş Tarık Y. kendi canına kıydı

Son Dakika! Alanya'da korkunç olay: Uzman Erbaş canına kıydı mask
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Edinilen bilgiye göre, Alanya Mahmutlar Cezaevi'nde görevli bekar olan Jandarma Uzman Erbaş Tarık Y. evinde beylik tabancasıyla kendi canına kıyarak hayatına son verdi.

 Mahmutlar'da bulunan Novite 6 Rezadansı'nda meydana gelen olayın sebebi henüz netleşmedi.

Ayrıntılar geliyor...

# Gelen, Son, Alanya

15 May 2024 - 10:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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