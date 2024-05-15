Son Dakika! Alanya'da korkunç olay: Uzman Erbaş canına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Alanya Mahmutlar Cezaevi'nde görevli bekar olan Jandarma Uzman Erbaş Tarık Y. evinde beylik tabancasıyla kendi canına kıyarak hayatına son verdi.

Mahmutlar'da bulunan Novite 6 Rezadansı'nda meydana gelen olayın sebebi henüz netleşmedi.

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