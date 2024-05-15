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Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre hava sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Adana, Antalya, Amasya, Samsun, Tokat, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Siirt'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor... mask
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor...

# Son, Yer, Batman, Hava

15 May 2024 - 10:18 - Gündem

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