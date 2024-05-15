Öğretmenlere yasak geliyor! Sosyal medya fenomeni olamayacaklar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetin cezalarını artırmayı amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Öğretmenlere yönelik şiddete karşı yaptırımların ağırlaştırıldığı kanun taslağında, öğretmenlerin disiplin hükümleri de detaylı olarak düzenleniyor.

Son dönemde, öğrencileriyle video çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenlerin sayısı artıyor. Türkiye genelindeki okullarda görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medya hesaplarını büyütmek için öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini yayınlıyor. Ancak birçok öğretmen, bu paylaşımlar için öğrenci velilerinden izin almıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÖĞRETMENLERE KINAMA CEZASI

Yeni kanun taslağı, sosyal medyada fenomen olan öğretmenlere yönelik cezai hükümler içeriyor. Sabah gazetesinin haberine göre, taslakta yer alan madde şöyle:

"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır."

Kınama cezaları, öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

UZMANLAR: VELİNİN İZNİ OLMADAN PAYLAŞIM İSTİSMARDIR

Uzmanlar, velinin izni olmadan öğrencilerin görsellerinin paylaşılmasının istismar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durum, öğrencilerin özel hayatını ihlal eden bir eylem olarak görülüyor.

ARGO KONUŞAN ÖĞRETMENLERE 'AYLIKTAN KESME' CEZASI

Taslakta, öğrencilerine kötü örnek olan davranışlar sergileyen öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor. Öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenler aylıktan kesme cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Kanun taslağına göre, aylıktan kesme cezası şu durumlarda uygulanabilecek:

Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.

Öğrencilerin başarılarını değerlendirirken taraflı davranmak.

Eğitim-öğretim sürecinde, Bakanlıkça onaylanan öğretim programının amaç ve hedeflerine aykırı faaliyetlerde bulunmak.

Kaynak: Karar