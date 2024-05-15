Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Bayilerde tek fiyat sistemi...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aldığı kararla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki 13 bin bayide akaryakıt fiyatları güncellenecek. Artık aynı tür akaryakıtlar için birden fazla fiyat olmayacak. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı?

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Kaynak: Karar