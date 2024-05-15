Emekliye çift zam festivali: İşte o rakam...

Memur emeklileri, bu kapsamda haberleri yakından takip ediyor ve gelecek yeni düzenlemeleri bekliyor.
Memur ve emeklilerin gözü kulağı temmuz artışındaki zamdayken bir artışta ek gösterge düzenlemesiyle birlikte yapılacak.
Çıkarılacak yasa hem emekli aylıklarını hem de ikramiyelerini arttıracak.
Artan hayat pahalılığı ve değişiklik gösteren masraflar sebebiyle yapılacak zamlar emekliler için önem arz ediyor. Bu kapsamda memur emeklileri yeni gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Yaşam koşulları emeklileri zorluyor.
Bu kapsamda getirilen yeni düzenlemeler emekliler daha rahat bir yaşam sürebilmeyi umud ediyor.
Temmuz zamının ne kadar olacağı merakla beklenirken hazırlığı yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de birlikte de bir artış bekleniyor.
Temmuz ayı içerisinde memurlara ve memur emeklilerine %10 zam ve ilk altı aylık enflasyonun %15’i aşan kısmı üzerinden üzerinden fark yansıtılacak. Enflasyon verileri zam oranlarını da etkileyecek.
İlk dört aylık enflasyon %18.72 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki iki aylık enflasyon veri sine göre zam oranı da değişecek.
Yasa çıkarılıyor
Enflasyon tahminleri zam oranının %20’yi aşacağını gösterirken kesin rakamsa 3 Temmuz’da Türkiye istatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak.
Öte yandan bu tarihlerde memur emeklilerine ilişkin refah payı gibi bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak gelirlere bir artışta yeni ek gösterge düzenlemesiyle gelecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.