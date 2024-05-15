Faturaya bir zam daha: O tarihte yansıyacak

Prof. Dr. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapan bir akademisyen olarak, X platformunda paylaştığı bir grafikle dikkat çekti.

Kara, TÜFE verileriyle elektrik fiyatlarını karşılaştırarak Temmuz ve Ağustos aylarında elektrik fiyatlarında önemli bir artış beklediğini belirtti.

Grafiğe göre, 2023'ün ilk dört ayında elektrik fiyatlarında nispeten sabit bir seyir izlenirken, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) belirgin bir artış yaşandı. Halk TV'nin ekonomi yazarı Olcay Aydilek, elektrik fiyatlarına ilişkin önemli bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Aydilek'in iddiasına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK arasında yapılan toplantılarda, elektrik fiyatlarına yüzde 70 oranında bir zam yapılması tartışılıyor.

Aydilek, "Bu yılın beklenen haberini buradan duyuruyorum... Haziran veya muhtemelen temmuz ayında, ekonomi yönetiminin nihai kararıyla birlikte bu zam kararı netleşecek" dedi.

GELİR BAZLI FATURALANDIRMA GÜNDEMDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelire göre kademeli tarife sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sistem, özellikle düşük gelirli hanelere daha düşük faturalarla destek sağlamayı hedefliyor. Gelir seviyesi veya tüketim arttıkça, enerji tarifeleri de kademeli olarak yükselecek.

Enerji maliyetlerindeki artış, birçok haneyi zor durumda bırakıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı kademeli tarife sistemi, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Sistemin nasıl işleyeceği, gelir gruplarının nasıl belirleneceği ve tarife aralıklarının ne olacağı gibi detaylar henüz netleşmedi.

Bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde bu konuda detaylı bilgiler sunulması bekleniyor. Gelire göre kademeli tarife sistemi, Türkiye'deki enerji faturalandırma sistemine köklü bir değişiklik getirecek.

Kaynak: Kamu Son Haber