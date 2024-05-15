Kiracıları ilgilendiren sıcak gelişme: Ev sahibi artık bu şartı arıyor...

Evlerini kiraya vermek için ince eleyip sık dokuyan ev sahipleri yeni kriterleriyle ev kiralayacakların karşısına çıkıyor.



Son günlerde ev kiralarındaki artış kiracıları zorlarken, ev sahipleri de kiracılar tarafından ödenen kiraları yetersiz buluyor.



Birçok ev sahibi, kiraların enflasyon oranının altında kaldığını, geçimlerini zor sağladıklarını ifade ediyor.

Asgari ücrete her zam gelişinde kiralarda yaşanan dalgalanmalarsa kiracıları zora sokuyor. Bir asgari ücret kadar hatta daha fazla olan ev fiyatları cep yakıyor.



Ev sahipleri ise kendilerince bazı kriterleri düşünmeye başladı. Artık evlerini kiralarken kiracılarının parayı ödemeden kaçma ihtimaline karşı önlem alan ev sahipleri, kiracılarından iki belge getirmesini istiyor.



Kiracı olmak isteyenler, ev sahibinin talebi üzerine sicil kaydı ve SGK belgesi de getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Fatih Karahan’ın enflasyon açıklamalarında yüzde 25’lik artış söz konusu olmuştu. Ev sahipleri ise kiralardaki yüzde 25 sınırının kalkmasını bekliyor.



Ancak evlerini kiraya verirken de bazı kriterlerin karşılanmasını bekleyen ev sahipleri artık kiracılardan SGK belgesi, kredi notu raporu, sicil kayıt örneği gibi belgeleri talep ediyorlar.



Böylece kiraya verecekleri evlerini güvence altına almak isteyen ev sahipleri, kredi notu düşük kiracılara ev vermiyor. Ayrıca kamu memurunun kefil olması şartı da aranabiliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber