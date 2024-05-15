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Oyuncuları ayağa kaldıran olay: Steam'e yasak şoku!

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Steam, Türkiye'de yükselen oyun fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Vietnam'da yasaklandı ve oyuncular artık kütüphanelerine erişemiyor.

Oyuncuları ayağa kaldıran olay: Steam'e yasak şoku! mask
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Valve'in popüler oyun mağazası Steam, Vietnam'da yasaklandı, ancak bu yasağın resmi bir sebebi bulunmuyor. Bu karar, oyuncular arasında tepkiye neden oldu.

Vietnam'da bulunan yerel çevrimiçi oyun platformları, Steam'in oyun yayınlama politikalarını eleştiriyordu. Ancak, yasaklama kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Vietnam.net'te bildirildiğine göre, yerel oyun geliştiriciler, Steam'in geniş oyun portföyünün yerel pazardaki rekabeti olumsuz etkilediğini ve bu durumun Vietnam hükümetinin onayı olmadan gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Bu nedenle, Vietnam'da Steam'e erişim tamamen engellendi.

Bazı oyuncular, DNS ayarlarını değiştirerek Steam'e erişmeye çalışsa da, platform resmi olarak yasaklanmış durumda.

Bir yayıncının iddiasına göre, Steam, Vietnam'daki yetkili kurumlardan izin almadan oyun yayınlıyor ve bu durumun engellenmesi için yasaklandığı düşünülüyor. Ancak, bu iddiaya dair resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 May 2024 - 03:44 - Teknoloji

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