FIFA 2 Türk takımına acımadı:3 dönem ceza!

Adana Demirspor yönetimi, eski teknik direktörü Patrick Kluivert ile kısa süre önce yollarını ayırma kararı almıştı. Kısa bir süreliğine takımın başında bulunan Kluivert, mavi beyazlıların 20 maçını yönetmişti.
FIFA, bu konu ile alakalı olarak aldığı bir kararla Adana Demirspor’a flaş bir ceza kesti. Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı cezası verdi.
FIFA, sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağını, Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin Euro borcunu ödememesi nedeniyle kestiğini bildirdi.
47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.