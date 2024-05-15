- Spor

FIFA 2 Türk takımına acımadı:3 dönem ceza!

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FIFA, Adana Demirspor'a yönelik aldığı bir karar doğrultusunda dikkat çeken bir ceza vermeye karar verdi.

FIFA 2 Türk takımına acımadı:3 dönem ceza! mask
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Adana Demirspor yönetimi, eski teknik direktörü Patrick Kluivert ile kısa süre önce yollarını ayırma kararı almıştı. Kısa bir süreliğine takımın başında bulunan Kluivert, mavi beyazlıların 20 maçını yönetmişti.

FIFA, bu konu ile alakalı olarak aldığı bir kararla Adana Demirspor’a flaş bir ceza kesti. Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA, sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağını, Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin Euro borcunu ödememesi nedeniyle kestiğini bildirdi.

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Aralık, sezon

15 May 2024 - 03:41 - Spor

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