Çağatay Ulusoy'dan hayranlarını coşturan haber: Muhteşem bir gösteri ile duyurdu!

Now'da oynadığı gaddar dizisi ile yeniden ekranlara dönen Çağatay Ulusoy rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk bölümüyle 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Durul Taylan ve Yağmur Taylan‘ın oturduğu dram ve gerilim türündeki Türk orijinal Netflix dizisi ikinci sezon tarihini duyurdu.

TANITIMI YAYINLANDI

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy‘un başrollerinde olduğu filmin konusu tartışma yaratmış sahneleri de sosyal medya bomba gibi düşmüştü. Kübra’nın ikinci sezon tarihi sosyal medya hesabından görkemli bir videoyla duyuruldu

OGM yapımı olan ve Afşin Kum'un romanından uyarlanan Kübra, yapay zeka ile insan ilişkileri arasındaki hassas dengeyi etkileyici bir hikayeyle aktarıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber