Nihat Doğan'nın eşinden akıl almaz gerçekler: Telefonu karıştırınca şoka girdi! Ayrıldılar...

Nihat Doğan'ın 2022 yılında evlendiği İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile Badıkan isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirmişlerdi.

Ancak mutlu başlayan evlilikleri 2 yıl kadar sürmüş, anlaşmalı boşanma kararı alan ikiliden Nihat Doğan karısına bir ev tapusu vermiş ve nafaka konusunda da anlaşmışlardı.

Arzu Doğan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından, çiftin ayrılık sebebini açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı. Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım.” İfadelerini kullandı.

Arzu Doğan, Nihat Doğan'ın telefonunu kurcalayınca gördüklerine inanamadığını belirterek, “Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim.” Şeklinde bir iddiada bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber