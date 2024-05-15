- Sağlık

Ünlü isim "Zehir saçıyor" diyerek uyardı: Meğer böyle içiliyormuş...

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın sözleriyle önemli bir tartışma başlatmasıyla, çay içenleri endişelendirecek bir açıklama geldi; uzmanlar da bu görüşü destekledi.

Ünlü isim "Zehir saçıyor" diyerek uyardı: Meğer böyle içiliyormuş... mask
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Prof. Dr. Canan Karatay, her sofraya giren siyah çayla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, zehre dönüşebileceğini söylemişti. Karatay’ın bu sözleri, bazı bilimsel araştırmalar tarafından da doğrulandı. Çay severlerin nasıl tüketmeleri gerektiği konusunda uyarılar gecikmedi.

ZAMANI SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Çayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve kahve tüketiminin kansızlığa yani demir eksikliğine neden olduğunu, çünkü demir emilimini önlediğini ifade etti. Yapılan araştırmalar da destekliyor ki, çayı yemekten 1 saat sonra tüketmezseniz demir eksikliğine neden olabiliyor.

Ancak çayı güvenli şekilde tüketmek için yemeklerden 1 saat sonrasını beklemek gerekiyor. Böylece yemeklerde alınan demir emilimini engellememiş oluyor.

KOYU İÇMEYİN!

Demir emilimini bozmaması için çayın açık ve limonlu şekilde tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, bu şekilde içilmesini öneriyor. Bunun dışında kansızlığın sebebi olabileceği söyleniyor.

KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliği de denen kansızlığın belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, iştahsızlık ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler bulunuyor.


Kansızlığın tedavi edilmemesi durumunda ise kalp problemleri, cilt problemleri ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 May 2024 - 03:15 - Sağlık

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