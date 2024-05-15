Midyenin fiyatı uçuşa geçti: Artık yanına bile yaklaşılmıyor...

Deniz ürünleri arasında özellikle kıyı bölgelerinde yoğun bir popülerlik kazanan midye, artık ülke genelinde yaygın bir lezzet olarak kabul ediliyor. Damak zevkini tatmin eden bu deniz mahsulü, son dönemdeki fiyat artışıyla tüketicileri şaşırtıyor. Üretim maliyetlerindeki yükseliş, midye fiyatlarına da yansıyarak artışa sebep oluyor.

50 KURUŞTU 10 LİRA OLDU

Eskişehir'de midyecilik yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Seyithan Biçek, son 33 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu ve maliyetlerdeki artışın işletmesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Girdi maliyetlerindeki yükselişin, midye fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirten Biçek, temel malzemelerden pirinç ve yağın fiyatlarının sırasıyla 130 lira ve 250 lira seviyelerine çıktığını ifade etti. Biçek, "Maliyet artışları, satış fiyatlarımıza da yansıyor. Midyelerimizi 8, 10 ve 15 lira gibi farklı fiyat seçenekleriyle sunuyoruz. Ancak, yıllar içinde kar marjlarımızda düşüş yaşanıyor" dedi. Geçmişte 50 kuruşa sattığı midyeleri şimdi 10 liradan satmak zorunda kaldığını söyleyen Biçek, bu durumun esnaf üzerindeki baskısını ve müşterilerin satın alma gücü üzerindeki etkisini vurguladı.

MİDYECİLİĞE SIFIRDAN BAŞLADI

İzmir'in denizlerinden çıkan lezzetlerin ustası Biçek, midyecilik serüvenini anlattı. Denizlerin altını üstüne getirerek başladığı bu meslekte, 1993 yılında İzmir'in maviliklerine dalış yaparak ilk midyelerini topladığını belirtti. Yıllar boyu süren bu zanaatkarlık, onu 2000 yılında midye dolması yapımına yönlendirdi. İzmir'de 18 yıl boyunca midye dolması işletmeciliği yapan Biçek, 2009 yılında Eskişehir'e yerleştiğini ve mesleğini burada da sürdürdüğünü ifade etti. Denizden sofralara uzanan tutkulu yolculuk, Biçek'in emek ve tecrübesiyle Eskişehir'de de devam ediyor.

Kaynak: Kamu Son Haber