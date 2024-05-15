Samsun mesaisi bugün

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Karadeniz ekibi Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 36'ncı haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli ekipte teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına maçın ardından 2 gün izin vermişti. Pazartesi ve salı gününü izinli olarak geçiren Corendon Alanyasporlu futbolcular, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yapılacak olan antrenmanla başlayacaklar. Ligde oynadığı son 12 maçta sadece 1 kez sahadan puansız ayrılan turuncu yeşilli ekip, bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hızla alt sıralardan uzaklaşarak, üst sıralara tırmandı. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde haftanın ilk idmanını yapacak olan Corendon Alanyasporlu futbolcular, Samsunspor maçına da 3 puan parolası ile hazırlanacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ