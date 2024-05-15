Samsun mesaisi bugün

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Karadeniz ekibi Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 36'ncı haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli ekipte teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına maçın ardından 2 gün izin vermişti. Pazartesi ve salı gününü izinli olarak geçiren Corendon Alanyasporlu futbolcular, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yapılacak olan antrenmanla başlayacaklar. Ligde oynadığı son 12 maçta sadece 1 kez sahadan puansız ayrılan turuncu yeşilli ekip, bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hızla alt sıralardan uzaklaşarak, üst sıralara tırmandı. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde haftanın ilk idmanını yapacak olan Corendon Alanyasporlu futbolcular, Samsunspor maçına da 3 puan parolası ile hazırlanacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.