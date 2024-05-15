- Kültür-Sanat

Büyükşehir'den büyük 19 Mayıs organizasyonu

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ATATÜRK'ÜN Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. Yılı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı coşkulu bir programla kutlanacak.

Büyükşehir'den büyük 19 Mayıs organizasyonu mask
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında spor turnuvaları, söyleşiler, fener alayı ve konserler düzenlenecek.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı’nda ünlü DJ Burak Yeter sahne alacak. 19 Mayıs Pazar günü ise fener alayı düzenlenecek. Saat 19.30’da Konyaaltı Varyant’tan başlayacak fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Kent Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçı Buray konser verecek. Buray, saat 21.00’de en güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# Sosyal, Antalya, Belediye, günü, pazar

15 May 2024 - 02:20 - Kültür-Sanat

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