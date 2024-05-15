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Alanya köşe bucak temizleniyor

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Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol, kaldırım, alt geçit ve pazar yerlerini temizlerken, çöp konteynerlerini de yıkayıp dezenfekte etti

Alanya köşe bucak temizleniyor mask
Alanya köşe bucak temizleniyor
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ALANYA Belediyesi, yol ve kaldırımların temizliğine büyük özen gösteriyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ve 5 ekip, haftanın yedi günü yoğunlaştırılmış çalışma kapsamında kent genelinde yol yıkaması gerçekleştirdi. 1 Nisan’dan itibaren yıkanan cadde ve sokakların uzunluğu 179 bin 899 metreye ulaştı. Arazözlerle gün gün çalışan ekipler, Okurcalar’dan Demirtaş Mahallesine kadar kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ederken, ayrıca ana arter cadde ve sokaklarda yıkama yapılıyor.

85 ALT GEÇİT YIKANDI


Alanya Sahil Yolu, D-400 Karayolu, Çevre Yolu ile şehrin tamamında bulunan 85 alt geçidin rutin şekilde haftada bir defa yıkaması yapılarak, halkın hizmetine sunuluyor. Öte yandan ekipler tarafından 3 bin 232 adet çöp konteyneri dezenfekte edilirken, Ramazan Ayı'nda 65 cami, cenaze toplanma yerleri ve düğün salonları ile pazar yerleri temizlenerek, sağlıklı görüntüye kavuşturuldu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Alanya köşe bucak temizleniyor

Kaynak: Alanya Belediyesi

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15 May 2024 - 02:18 - Gündem

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