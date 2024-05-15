Gözler Başkan Özçelik'de

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, yönetim kadrosu oluşturma ve yeni görevlendirmeler yapma çalışmalarının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağını söylemişti. Başkan Özçelik'in, yeni yardımcılarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.
Başkan yardımcılığı için ön plana çıkan 4 isim var.
Hasan Sipahioğlu döneminden tecrübe kazanmış olan Murat Levent Koçak. Alanya'da tüm mahalleleri çok iyi bilen, muhtarlarla iyi ilişkiler kuran, sahaya hakim olan Nazmi Zavlak. Alanya'yı bilen, konulara hakim, tecrübeli bir isim olan Servet Ünlü ve teknik anlamda oldukça donanımlı bir isim olan Hasan Can Kamburoğlu. Başkan Özçelik'in bu dört ismi yardımcıları olarak atamasına kesin gözüyle bakılıyor. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.