Kurbanlık için değişmeyen adres

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlık telaşı da başladı. Tosun, düve, teke, koyun, koç gibi kurbanlıkları satışa çıkaran Özçıra Adaklık ve Kurbanlık, 13 bin TL’den başlayan fiyatlarla, kurbanlık kesecek vatandaşlara hizmet sunuyor. Uygun fiyata vatandaşlara kurbanlık verdiklerini belirten Özçıra Adaklık ve Kurbanlık sahibi Gökhan Özçıra, "Özçıra Adaklık ve Kurbanlık olarak küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Kurbanın 1’inci günü kesip kemiksiz vaziyette teslim ediyoruz. Geçen yıl küçükbaş fiyatları 6 bin 500 TL civarından başlıyordu, bu yıl ise 13 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Büyükbaş fiyatlarımız da 85 bin TL’den başlayıp 300 bin TL’ye kadar gitmektedir. Hisse fiyatlarımız 20 bin TL ile 45 bin TL arasındadır. Bizim çiftliğimizde 80 tane büyükbaş hayvanımız, 550 tane de küçükbaş hayvanımız var" dedi.

'GİRDİ MALİYETLERİMİZ ARTTI'



Girdi maliyetlerinin arttığını belirten Özçıra, "Girdi maliyetleri olarak yem ve mazot fiyatları oldukça arttı. Çalıştırdığımız personelin maliyetleri yükseldi. Çalışanlarımıza asgari ücretten daha fazla maaş vermek zorundayız. Dolayısıyla bu yıl fiyatlar iki katını bulmuş durumda. Vatandaşın kurbanlık talebi geçen yıla göre daha geç hızlanmaya başladı. Kurbanlık alan vatandaşlarımızın etlerini kesim bittikten bir saat sonra teslim ediyoruz" diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi