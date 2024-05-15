- Asayiş

Şüphe yakalattı

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ALANYA’DA bekçilerin şüphe üzerine yaptığı aramada, üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

Şüphe yakalattı mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, araç içinde bulunan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yaptı.


Bekçilerin yaptığı aramada şüpheli D.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli D.B. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak: AA

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15 May 2024 - 01:56 - Asayiş

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