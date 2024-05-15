Şüphe yakalattı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, araç içinde bulunan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yaptı.



Bekçilerin yaptığı aramada şüpheli D.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli D.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak: AA