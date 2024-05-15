Alanya sahillerinde 'Düzen' geliyor

ALANYA Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), yeni sahil büfeleri ve sahillerin düzenlenmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda sahil büfelerinin özellikleri, işletme kuralları ile genel sahil düzenini içeren konular değerlendirildi. ALTİD Başkanı Burhan Sili, toplantının detaylarını DİM TV'ye aktardı.

'SAHİLLERİMİZİN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPTIK'

Bundan sonra çok daha düzgün bir sistem içerisinde olacaklarını belirten Sili, "Bugüne kadar sahillerimizdeki büfelerin dağılımı, otellerle olan ilişkileri, ALTİD olarak bizim yönettiğimiz bir süreçti. Bu konuyla ilgili belediyemizle bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptıklarımız ve yapamadıklarımız noktasında bilgi alışverişi yaptık. Bu konuda onları da bilgilendirdik. Tabii birim amirlerimizin de konunun içerisinde olması sebebiyle daha iyi ne yapabiliriz noktasında çalışma yaptık. Umuyorum ki bundan sonra çok daha dikkatli, çok daha düzgün bir sistem içerisinde olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi hatta bugün olduğundan daha iyi bir sistemle, sahil büfelerimizi halkımızın ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

' BAŞKAN ÖZÇELİK ÖNEMLE ÜZERİNDE DURDU'

Artık sahillerde bulunan yalı taşlarının kesinlikle kırılmayacağını söyleyerek sözlerine devam eden Sili, "Burada önemli birkaç tane kriter var. Bunlardan bir tanesi, belediye başkanımız Sayın Özçelik'in de çok hassas olduğu, sahilde olan kayaların kırımları. Buna, bundan sonra asla müsaade edilmeyecek. Zaten edilmemesi de gerekiyordu. Ama bu zamana kadar izinli ya da izinsiz bir şekilde yapılıyordu. Bundan sonra çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Diğer taraftan, vatandaşlarımız için daha farklı nerelerde halk plajları oluşturabileceğimizi değerlendirdik. Yine sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bu halk plajlarımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz, onları konuştuk. Sayın Özçelik'in önemle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de buydu. Yine sahillerimizde keyifle, denizi izleyerek yürüyüş yapan vatandaşlarımızın bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi konusunu konuştuk. Sahillerimizde nereler spor alanı olmalı ya da aktiviteler hangi alanlarda konumlandırılmalı bunları değerlendirdik. Biz zaten bununla ilgili çalışmamızı yapmıştık. Yani sonuç olarak, bundan sonra bir düzen içerisinde, çok daha iyi hizmet verilmeye devam edilecek.

'TURİZM ANA GELİR KAYNAĞIMIZ'

Altını çizmek istediğim bir konu daha var. Sahillerimiz komple halka ve misafirlerimize açık ama buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın, buranın turistik bir kent olduğunu unutmadan hareket etmesi gerektiğini ve daha özenli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün, tüm sektörler dursa bile turizm durmuyor. Denizimiz, sahillerimiz bizim ekonomimiz için çok önemli. Turizm ana gelir kaynağımız" dedi.

'AY SONUNA KADAR TAMAMLANMIŞ OLUR'

Sahil büfelerinin tek tip hale getirilmesi ile ilgili de açıklama yapan Sili, "Şu anda merkezde inşaatı devam edenler var. Tamamlanmaya çalışılanlar var. İster istemez seçim sürecinin akabinde start aldık. Öncesinde ne yazık ki net bir karar alamadık. Herhalde bu ay sonuna kadar hepsi tamamlanmış olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi