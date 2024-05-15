Antalya'ya 'Yabancı patron' ilgisi azaldı

ANTALYA'DA 2024 Nisan sonu itibarıyla yabancı sermayeli şirket sayısı 6 bin 190 oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirketlerin dağılımında bin 212 şirket ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Rusya Federasyonu menşeili şirketlerin sayısındaki artış, bu ülke kaynaklı şirketlerin ilk sıraya yerleşmesine sebep oldu. Yabancı şirket sayılarının ülkelere göre sıralamasında Rusya'nın ardından Almanya menşeili 765 şirket, İran menşeili 672 şirket, Azerbaycan menşeili 302 şirket, Ukrayna menşeili 288 şirket yer aldı.

TOPTAN VE PERAKENDE GIDA DAĞITIMI VE PAZARLAMASI SEKTÖRÜ



Kentteki 6 bin 190 yabancı şirketin sektörlerine göre dağılımına bakıldığında ilk sırayı 497 şirket ve yüzde 8,03 pay ile toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması sektörü aldı. İnşaat faaliyetleri 466 şirket ve yüzde 7,53 pay ile ikinci, gayrimenkul faaliyetleri ise 463 şirket ve yüzde 7,52 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

YABANCI ŞİRKETLERİN YÜZDE 53'Ü 5 YILDA KURULDU



2019 yılından itibaren 5 yıl içerisinde 3 bin 265 yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu sayı Antalya'da tüm zamanlarda kurulan yabancı şirketlerin yüzde 53'üne denk geldi. Bu yıllar arasında en düşük sayı pandemi senesi olan 2020 yılında oldu. Antalya'da özellikle Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında Rus ve Ukrayna menşeili şirket sayısındaki artış, 2022'yi en fazla yabancı şirket kuruluşunun yaşandığı yıl olarak tarihe geçti. Şirket sayılarında 2023 yılında, 2022'ye göre azalış yaşanmış görünse de nedeni 2022 yılındaki olağan dışı artıştan kaynaklandı. Antalya'da 2023'te 792, 2022'de bin 146, 2021'de 507, 2020'de 381, 2019'da 439 şirket kuruldu.

RUSLAR İLK SIRADA



Son 5 yılda kurulan şirket sıralamasında ilk 3 ülke, Rusya, Almanya ve İran arasında değişti. 5 yılda kurulan 3 bin 265 yabancı şirketin 767'si Rusya kökenli, 445'i İran ve 378'i Almanya menşeili şirketler oldu. Son 5 yılın sektörel dağılımına bakıldığında ilk sırada 196 şirket ile gayrimenkul faaliyetleri sektörü, ikinci sırada 167 şirket ile bilişim sektörü ve üçüncü sırada 144 şirket ile inşaat faaliyetleri sektörü yer aldı. Bilişim sektörü artmasındaki en büyük pay, 2022 yılında kurulan Rusya menşeli şirketlerin çok büyük kısmının bu sektörde yer almasından kaynaklandı.

2024'TE 129 ŞİRKET KURULDU



Bu yıl Antalya'da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 129 oldu. 2023 yılının ilk 4 ayında kurulan yabancı şirket sayısı 345 iken 2024 yılında yüzde 62,61 azalma yaşandı. Antalya'da 2021 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında kurulan şirket sayısı 138, 2022'nin aynı döneminde ise 289 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının ilk 4 ayında açılan şirketlerin milliyetlere göre dağılımında ilk sırada Rusya kaynaklı 20, ikinci Almanya menşeili 18, üçüncü Ukrayna sermayeli 13 firma yer aldı. Yabancılar bu yıl en fazla tarımsal ürün ticareti sektörüne yatırım yaptı. 2024 Ocak-Nisan döneminde açılan şirketlerin sektörel dağılımında ilk 5 sıra şöyle:

"Tarımsal ürün ticareti sektöründe 13 şirket, bilişim sektöründe 11 şirket, kozmetik ve kişisel bakım sektöründe 11 şirket, restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektöründe 10 şirket, inşaat faaliyetleri sektöründe 8 şirket. (DHA)

Kaynak: DHA