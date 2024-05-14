14 May 2024 - 23:40- Dünya G:

Teşhis konulamayan hastalık vakaları artıyor. Yetkililer yardım istedi

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Nijerya'nın korkutan hastalık gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Zamfara eyaletinde henüz teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teşhis konulamayan hastalık vakaları artıyor. Yetkililer yardım istedi mask
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Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen henüz teşhis konulamayan hastalık daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı. Bu 3 bölgede toplamda 505 vaka görüldü ve bunların 13'ü hayatlarını kaybetti. 

FEDERAL HÜKÜMETE YARDIM ÇAĞRISI

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

14 May 2024 - 23:40 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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