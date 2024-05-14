Teşhis konulamayan hastalık vakaları artıyor. Yetkililer yardım istedi

Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen henüz teşhis konulamayan hastalık daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı. Bu 3 bölgede toplamda 505 vaka görüldü ve bunların 13'ü hayatlarını kaybetti.
FEDERAL HÜKÜMETE YARDIM ÇAĞRISI
Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.