Gökhan Özen'den ilginç itiraf: İki kere seks diyeti yaptım

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı, Gökhan Özen yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Özen, Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Seks diyeti yaptığını söyleyen Gökhan Özen açıkmalasıyla herkesi şaşırttı.

'ENERJİYİ İÇİMDE TUTUNCA İŞİME DAHA İYİ KONSANTRE OLDUĞUMU GÖRDÜM'

Özen, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" Bu itirafıyla sosyal medyada pek çok olumlu olumsuz eleştiri de aldı.

Kaynak: HÜRRİYET