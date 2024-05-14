14 May 2024 - 23:32- Magazin G:

Gökhan Özen'den ilginç itiraf: İki kere seks diyeti yaptım

ABONE OL Google News Sayfamız

Los Angeles'a taşınma kararı alarak hayatını orada sürdüren şarkıcı Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Özen özel hayatıyla yaptığı bir açıklamayla gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Gökhan Özen'den ilginç itiraf: İki kere seks diyeti yaptım mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı, Gökhan Özen yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Özen, Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Seks diyeti yaptığını söyleyen Gökhan Özen açıkmalasıyla herkesi şaşırttı.

'ENERJİYİ İÇİMDE TUTUNCA İŞİME DAHA İYİ KONSANTRE OLDUĞUMU GÖRDÜM'

Özen, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" Bu itirafıyla sosyal medyada pek çok olumlu olumsuz eleştiri de aldı. 

Kaynak: HÜRRİYET

# Bir, ilgili, türkiye, Sosyal

14 May 2024 - 23:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Popstar Mehtap'tan Yıldız Tilbe'ye flaş sözler: Nefret ediyorum mask
Popstar Mehtap'tan Yıldız Tilbe'ye flaş sözler: Nefret ediyorum
Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var mask
Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var
Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi bomba iki ayrılık mask
Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi bomba iki ayrılık
Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti mask
Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti
Sanat dünyasının acı günü... Ayten Gökçer vefat etti mask
Sanat dünyasının acı günü... Ayten Gökçer vefat etti
Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu mask
Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber