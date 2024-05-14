Araç sahipleri dikkat! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

1- Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar 24 tl

2- Aksa aralığı 3.20 m ve 3.20 m.’den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar 30 tl

3- 3 akslı her türlü araçlar 67 TL

4- 4 ve 5 akslı her türlü araçlar 132 TL

5- 6 ve yukarı akslı araçlar 175 TL

6- Motosikletler 10 TL

Kaynak: T24