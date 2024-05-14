14 May 2024 - 23:16- Gündem G:

Şok olay! Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete döktüler

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli, baskını fark edip uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şok olay! Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete döktüler
Şok olay! Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete döktüler
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, uyuşturucu sattıkları belirlenen 23 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, baskını fark edip uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandı.

Şok olay! Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete döktüler

Adreslerde yapılan aramalarda da 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, bir süre sonra bağımlılık yaptığı belirtilen 7 adet lyrıca adlı ilaç 1 hassas terazi ve 4 bin 820 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şok olay! Polis baskınında uyuşturucuyu tuvalete döktüler

Kaynak: DHA

# Uyuşturucu, Batman, Emniyet, Bir

14 May 2024 - 23:16 DHA Batman- Gündem

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