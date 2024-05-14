14 May 2024 - 23:00- Gündem G:

Feci kaza! Kontrolden çıkan cip yayaların arasına daldı

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İstanbul'da ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cip, kontrolden çıkarak yayaların üzerine daldı. Kazada yaralılar var.

Feci kaza! Kontrolden çıkan cip yayaların arasına daldı mask
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Küçükcekmece'de bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip yayların arasına daldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"ARAÇTAN KAÇAYIM DERKEN OKULA GİDEN ÇOCUKLARA VURUYOR"

Yaşananları anlatan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor. Okula giden çocuklara vuruyor işte. Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 23:00 - Gündem

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