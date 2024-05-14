Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Büyük fırsat geldi. Duyan koşuyor

Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum belli oldu. En düşük faiz oranı yüzde 3,05 görünüyor. Türkiye’de aylık 62 bin TL üzerinde taksiti altından kalkması neredeyse imkânsız bir durum.Show Haber'e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daireyi şu anda 4 milyon TL'ye de almak mümkün. Emlakçılar ise nakit parası olanların ev sahipleriyle sıkı bir pazarlık yaptığını ifade ediyor. Bu sayede ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM

Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72 bin 96 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL

Kaynak: SHOW HABER