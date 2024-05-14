Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Büyük fırsat geldi. Duyan koşuyor

Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum belli oldu. En düşük faiz oranı yüzde 3,05 görünüyor. Türkiye’de aylık 62 bin TL üzerinde taksiti altından kalkması neredeyse imkânsız bir durum.Show Haber'e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daireyi şu anda 4 milyon TL'ye de almak mümkün. Emlakçılar ise nakit parası olanların ev sahipleriyle sıkı bir pazarlık yaptığını ifade ediyor. Bu sayede ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.
KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM
Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76 bin 683 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL
Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit: 86 bin 358
Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Taksit: 62 bin 704 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Taksit: 65
Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL
Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 72 bin 96 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL
Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL
Kaynak: SHOW HABER
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.