Fenomen dizi Yargı finale gidiyor

26 Mayıs’ta final yapacak Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi dün gece nefesleri kesen 93. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Finale doğru heyecanın giderek arttığı dizide Ilgaz yaşayacak mı sorusunun cevabı merakla bekleniyor.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak, tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak final gecesine hazırlanan Ay Yapım’ın 3 sezondur Kanal D ekranlarına damga vuran dizisi ‘Yargı’da dün gece nefesler tutuldu...İnsanları kendi istedikleri şekilde öldüren tetikçi Nevzat’ın eline düşen Ilgaz’ın kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken, gerilimi yüksek bölüm dün gece #Yargı etiketiyle sosyal medyanın da gündemindeydi.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kapıya bırakılan ölülerin dosyalarını araştıran Tuğçe bunu yapanın bir seri katil değil de tetikçi olduğu varsayımına ulaştı. Yeliz’in Oktay’ı öldürmemesini söylemesine rağmen Nevzat geride tanık bırakmamak için Oktay’ı da boğarak öldürdü. Zümrüt’ün baskıları sonucu kocasını öldürmek için plan yapan Osman evde hazırlık yaparken Merdan ise onun garip hareketlerinden şüphelendi. Rafet Bülent’i görmeye gitti ve onu tutan kişinin Yekta olduğunu söyledi.

Çınar’ı kurtarmak için Dilan’a ulaşmaya çalışan Ceylin ve Yekta ailesinin evine geldiğini öğrenip hemen oraya gittiler. Yeliz’in annesi Meral Ilgaz’ı görmeye geldi ve Yeliz’in abisi ile karısını öldürdüğünü gözyaşları içinde anlattı. Ceylin Dilan’ı ifade vermeye ikna etti. Kendisine gelen bir telefonla Oktay’ın ona bir paket göndermek istediğini öğrenen Ilgaz, Oktay’ın ofisine gidip yıllardır bulunamayan bıçağın olduğu paketi aldı. Otoparkta arabasının yanına gittiği esnada yolda kendisini takip ettiğini fark ettiği arabayı gören Ilgaz başına aldığı darbeyle bayıldı. Ceylin duruşmadayken Mercan’ın okulundan telefon geldi ve Ilgaz’ın Mercan’ı almaya gitmediğini öğrendi. Mercan’ı almaya giden Ceylin Eren’e Ilgaz’ı sordu. Bu esnada Bülent’in akşamki yemek daveti için otele giden Yekta Bülent’le yemek yedi.

Yemeğin ardından gitmek isteyen Yekta’yı Bülent oturttu ve her şeyi itiraf etmesi için zorladı. Yeliz evde paketin kendisine gelmesini beklerken gelen paketten bıçak yerine heykel çıktı. Ilgaz’ın yokluğu emniyette panik yaratırken hts kayıtlarının incelenmesi sonucu Ilgaz’ın gittiği şirkete giden Eren, İclal Savcı ve Ceylin Ilgaz’ın bıçağı almayıp kasada bıraktığını gördüler. Ilgaz ise bu esnada Nevzat’tan vakit kazanmanın derdindeydi. Osman Zümrüt’e sürpriz yapmak için onun odasına saklandığı esnada Zümrüt’ün sevgilisi ile yaptığı telefon konuşmasını duydu. Zümrüt’ten hesap sorduğu esnada kocasının adamına yalan söyleyen Zümrüt Osman’ı evden attırdı.

Bülent’in adamları arabayla Yekta’yı ıssız bir yere götürüp arabadan attılar. Bu esnada İclal’in biriyle telefonda konuştuğunu gören Ceylin Ilgaz’ı bulmak için çabalamak yerine başka işlerle uğraşmasından ona çıkıştığı esnada İclal’den Yekta’nın başına gelenlerin Yekta’nın planının bir parçası olduğunu öğrendi. Sorgu odasında Yeliz’in boğazına yapışan Ceylin Ilgaz’ın nerede olduğunu sorduğunda Yeliz ondan bıçağı getirmesini istedi. Ceylin’in Erenlerle yaptığı planın bir parçası olarak Yeliz’in avukatına suç aleti bıçağın aynısı sahte bıçak olarak verildi. Anlaşmaya göre verdikleri adrese giden ekip Ilgaz’ı orada bulamadı. O esnada Nevzat ise Ilgaz’ı Hayırsız adasına götürerek ölüme terk etti.



Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Esma Yeşim Gül, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Çağrı Atakan, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. Her bölümü heyecanla izlenen dizinin bu bölümünde diziye Ilgaz’ı kaçıran Nevzat rolünde Ruhi Sarı konuk oldu.

Kaynak: MedyaTava