14 May 2024 - 22:18- Magazin G:

Gülben Ergen istismar konusuna değinerek isyan etti! 'Kedi köpekle uğraştığınız kadar...'

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Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından isyan etti: "Kediyle köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız" dedi.

Gülben Ergen istismar konusuna değinerek isyan etti! 'Kedi köpekle uğraştığınız kadar...' mask
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Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine görüntülenen Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Öyle ki, borsaya dair de zaman zaman notlarını da paylaşıyor. Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarı ve sokak hayvanlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"ÜZERİNİ ÖRTTÜĞÜNÜZ HER ŞEYİN ALTINDA KALIRSINIZ"

İsyan eden Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."

Kaynak: CUMHURİYET

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14 May 2024 - 22:18 - Magazin

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