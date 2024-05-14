- Asayiş

Polisten kaça şüpheli markette yakalandı

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Osmaniye’de polisten kaçan şüphelinin girdiği markette kıskıvrak yakalandı.Şüpheli üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Raufbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, ekiplerden kaçarak bir markete girdi. Şüpheli kendisini takip eden polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda şüphelinin birçok suçtan kaydı olan Samet S. olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir

14 May 2024 - 21:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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