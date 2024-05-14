Polisten kaça şüpheli markette yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Raufbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, ekiplerden kaçarak bir markete girdi. Şüpheli kendisini takip eden polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda şüphelinin birçok suçtan kaydı olan Samet S. olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.