14 May 2024 - 21:52- Gündem G:

Tesbih satmak için gelmişti! Yol kenarındaki çadırında ölü bulundu

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Mardin'de bir kişinin yol kenarına kurduğu çadırda cansız bedeni bulundu.

Tesbih satmak için gelmişti! Yol kenarındaki çadırında ölü bulundu
Tesbih satmak için gelmişti! Yol kenarındaki çadırında ölü bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kadir Bektaş (38), yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu. Bektaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Tesbih satmak için gelmişti! Yol kenarındaki çadırında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi, Küçük Sanayi Sitesi karşısında Uluslararası İpekyolu kenarında meydana geldi. Tespih satmak için Şanlıurfa'dan gelen ve yol kenarına kurduğu çadırda yaşayan Kadir Bektaş, kendisini uyandırmak için gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Bektaş’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tesbih satmak için gelmişti! Yol kenarındaki çadırında ölü bulundu

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 21:52 DHA Mardin- Gündem

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