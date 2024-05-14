Ünlü gazeteci, tacizci kuryeyi ifşaladı

Ünlü gazeteci Oya Çınar kendisini mesajla taciz eden kuryeyi sosyal medya hesabında ifşa etti. Paylaşımında kuryenin bağlı olduğu kurum olan Yemeksepeti'ni de etiketleyen Çınar şu notu düştü: "Sevgili Yemeksepeti kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" dedi.
YEMEK SEPETİ'NDEN CEVAP
Yemeksepeti'nden ise kısa sürede açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı:"Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz"
Çınar'a çok sayıda destek mesajı geldi. Yapılan paylaşım 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.