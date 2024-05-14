14 May 2024 - 21:26- Magazin G:

Ünlü gazeteci, tacizci kuryeyi ifşaladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gazeteci Oya Çınar, kendisini mesaj yoluyla taciz eden kuryeyi sosyal medya hesabından ifşaladı.

Ünlü gazeteci, tacizci kuryeyi ifşaladı mask
Ünlü gazeteci, tacizci kuryeyi ifşaladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü gazeteci Oya Çınar kendisini mesajla taciz eden kuryeyi sosyal medya hesabında ifşa  etti. Paylaşımında kuryenin bağlı olduğu kurum olan Yemeksepeti'ni de etiketleyen Çınar şu notu düştü: "Sevgili Yemeksepeti kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" dedi.

Ünlü gazeteci, tacizci kuryeyi ifşaladı

YEMEK SEPETİ'NDEN CEVAP

Yemeksepeti'nden ise kısa sürede açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı:"Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" 

Çınar'a çok sayıda destek mesajı geldi. Yapılan paylaşım 4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, ilgili, etti, açıklama

14 May 2024 - 21:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Popstar Mehtap'tan Yıldız Tilbe'ye flaş sözler: Nefret ediyorum mask
Popstar Mehtap'tan Yıldız Tilbe'ye flaş sözler: Nefret ediyorum
Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var mask
Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var
Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi bomba iki ayrılık mask
Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi bomba iki ayrılık
Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti mask
Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti
Sanat dünyasının acı günü... Ayten Gökçer vefat etti mask
Sanat dünyasının acı günü... Ayten Gökçer vefat etti
Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu mask
Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber