14 May 2024 - 21:11- Magazin G:

Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!

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Ünlü Model Çağla Şıkel önceki günlerde kendini 11 saat boyunca bir kulübeye kapatmış, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ise bu durumu bir videoyla tiye almıştı. Ünlü mankenden komedyene yanıt geldi.

Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt! mask
Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!
Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!
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Ünlü model Çağla Şıkel, 2008 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'dan 2015'te boşanmıştı. Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Şıkel, geçtiğimiz sene gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Ancak Şıkel aradığı mutluluğu bulamamış, ikilinin ilişkisi önceki aylarda sonlanmıştı.

45 yaşındaki manken,  son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kaldı.

Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!

Ünlü isim, son olarak ise kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye kapatarak; yemek yemeyip, su içmemeden 11 saat boyunca orada kaldı. Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Şıkel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'nun videosuna cevap gecikmedi. Komedyenin paylaşımına yorum yapan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım!

Çağla Şıkel'den kendisini tiye alan Yasemin Sakallıoğlu'na yanıt!

Kaynak: CNNTURK

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14 May 2024 - 21:11 - Magazin

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