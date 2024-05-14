- Asayiş

Kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakladı

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Elazığ'da öğretmene şiddet olayı yaşandı.8’inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.’yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

13 yerinden bıçakladı mask
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8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.

 A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# sağlık, başladı

14 May 2024 - 20:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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