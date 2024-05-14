4 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa ve Konya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, Türkiye'ye illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edildi. Hatay'da düzenlenen operasyonda ise haklarında DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Denizli'de de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.