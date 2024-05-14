Alanya şok olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Alanya'nın bugünkü sayısında yer alan "SAL'da Alanya takımı kalmadı" başlıklı haberinde küme düştüğü yazılan Avsallarspor'un ligde kaldığı anlaşıldı. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi sitesinde 29 puanla 11. sırada yer alan ve küme düşen 4 takım arasında gösterilen Avsallarspor'un, bir üst sırasında yer alan 29 puanlı Antalya Kunduspor'u ikili averajla geçtiği belirtildi. Böylelikle Alanya'yı gelecek yıl Antalya Süper Amatör Ligi'nde temsil edecek olan Avsallarspor, Alanyalı sporseverleri de sevince boğdu. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.