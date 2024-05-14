14 May 2024 - 19:42 - Gündem

Sokak ortasına çanta bırakıldı. Ekipler seferber oldu

Kayseri'de caddede bir ağacın yanına bırakılan çanta vatandaşları korkuttu ve ekiplere durum bildirildi: Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı çanta boş çıktı.