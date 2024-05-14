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Sokak ortasına çanta bırakıldı. Ekipler seferber oldu

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Kayseri'de caddede bir ağacın yanına bırakılan çanta vatandaşları korkuttu ve ekiplere durum bildirildi: Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı çanta boş çıktı.

Sokak ortasına çanta bırakıldı. Ekipler seferber oldu mask
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Bir ağacın yanında çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı.

İÇİ BOŞ ÇIKTI

Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından çantanın boş olduğu görüldü. Bunun üzerine, ekipler, alınan güvenlik önlemlerini kaldırdı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen

14 May 2024 - 19:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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