Olay Alanya Oba Stadyumu’nda meydana geldi. Corendon Alanyaspor’un Beşiktaş’ı ağırladığı maç öncesinde O.B. (27) adlı genç, stadyum demirlerine pankart asarken dengesini kaybederek 3 metreden beton zemine düştü. O.B’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. O.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (Mazlume GÖKTAŞ)
14 May 2024 - 19:34- Gündem Güncelleme:
Alanya Oba Stadyumu'nda ilginç kaza
Alanya'da pankart asarken yüksekten düşen genç yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.