14 May 2024 - 19:34- Gündem G:

Alanya Oba Stadyumu'nda ilginç kaza

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Alanya'da pankart asarken yüksekten düşen genç yaralandı.

Alanya Oba Stadyumu'nda ilginç kaza mask
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Olay Alanya Oba Stadyumu’nda meydana geldi. Corendon Alanyaspor’un Beşiktaş’ı ağırladığı maç öncesinde O.B. (27) adlı genç, stadyum demirlerine pankart asarken dengesini kaybederek 3 metreden beton zemine düştü. O.B’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. O.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (Mazlume GÖKTAŞ)

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14 May 2024 - 19:34 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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