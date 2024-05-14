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Eski Ekonomi Bakanı eşini boğarak öldürdü

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Kazakistan'da ülkeyi şoke eden bir olay ortaya çıktı. Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşini boğarak öldürdüğü görüntüleri ortaya çıktı ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Ekonomi Bakanı eşini boğarak öldürdü mask
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Mart ayında başlayan duruşma  eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı. Bishimbayev ise suçlamaları kabul etmemiş ve eşi Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.Bishimbayev'in eşini boğarak öldürdüğü görüntüleri ortaya çıkınca gerçek de ortaya çıktı.  Eski bakan eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası aldı.

Mayıs- Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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14 May 2024 - 19:29 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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