Eski Ekonomi Bakanı eşini boğarak öldürdü

Mart ayında başlayan duruşma eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı. Bishimbayev ise suçlamaları kabul etmemiş ve eşi Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.Bishimbayev'in eşini boğarak öldürdüğü görüntüleri ortaya çıkınca gerçek de ortaya çıktı. Eski bakan eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası aldı.

Mayıs- Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi