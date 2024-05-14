Kaza, eski Alanya Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TOGG marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. (Mazlume GÖKTAŞ)
14 May 2024 - 19:30- Gündem Güncelleme:
Alanya'da ilk TOGG kazası
Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOGG marka otomobil refüje çarptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.