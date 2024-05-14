14 May 2024 - 19:30- Gündem G:

Alanya'da ilk TOGG kazası

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Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOGG marka otomobil refüje çarptı.

Alanya'da ilk TOGG kazası mask
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Kaza, eski Alanya Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TOGG marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. (Mazlume GÖKTAŞ)

# Alanya, TOGG, kaza, araç

14 May 2024 - 19:30 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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