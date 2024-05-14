WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik kullanıcıları üzecek

WhatsApp'ın yeni dönemde sunacağı yenilikler arasında, kullanıcıların sesli çağrı sırasında ekranın üstünde hızlı bir şekilde çağrı sonlandırma veya mikrofonu açıp kapatma imkânı bulunuyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının standart ile ayrılacağı ve profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasının engelleneceği belirtiliyor.



WhatsApp, ayrıca kanallar bölümünde iş, eğlence, spor gibi kategoriler sunacak ve depolama yönetimi altyapısına filtreleme kategorileri ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi