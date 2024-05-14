WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik kullanıcıları üzecek

WhatsApp'ın yeni dönemde sunacağı yenilikler arasında, kullanıcıların sesli çağrı sırasında ekranın üstünde hızlı bir şekilde çağrı sonlandırma veya mikrofonu açıp kapatma imkânı bulunuyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının standart ile ayrılacağı ve profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasının engelleneceği belirtiliyor.
WhatsApp, ayrıca kanallar bölümünde iş, eğlence, spor gibi kategoriler sunacak ve depolama yönetimi altyapısına filtreleme kategorileri ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.